மத்திய சுகாதாரத்துறையுடன் ஆலோசனை: ‘நீட்’ தேர்வை ஏற்க முடியாது; தமிழக அரசு மீண்டும் திட்டவட்டம் + "||" + Consultation with the Central Health Department: NEET selection cannot be accepted; The Tamil Nadu government is planning again

