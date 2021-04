மாநில செய்திகள்

அரக்கோணம் அருகே இரட்டை கொலை: வாலிபர்களின் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு; குடும்பத்தினருக்கு திருமாவளவன் நேரில் ஆறுதல் + "||" + Double murder near Arakkonam: handing over the bodies of teenagers to relatives; Thirumavalavan comforts family in person

அரக்கோணம் அருகே இரட்டை கொலை: வாலிபர்களின் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு; குடும்பத்தினருக்கு திருமாவளவன் நேரில் ஆறுதல்