மாநில செய்திகள்

உரங்களின் விலை உயர்வை திரும்பப்பெற வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு கே.எஸ்.அழகிரி, வைகோ வலியுறுத்தல் + "||" + The rise in the price of fertilizers must be reversed; KS Alagiri and Vaiko urge the Central Government

உரங்களின் விலை உயர்வை திரும்பப்பெற வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு கே.எஸ்.அழகிரி, வைகோ வலியுறுத்தல்