மாநில செய்திகள்

தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்; டி.என்.பி.எஸ்.சி. இணையதளத்தில் ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு + "||" + The selection of the Assistant Director of Horticulture will take place as planned; TNPSC Hall ticket release on website

தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும்; டி.என்.பி.எஸ்.சி. இணையதளத்தில் ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு