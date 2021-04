மாநில செய்திகள்

முட்டுக்காடு முதல் மாமல்லபுரம் வரை அதிகாலையில் சைக்கிள் ஓட்டி அசத்திய மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + MK Stalin riding a bicycle from Muttukkadu to Mamallapuram in the early morning; He inquired about the health of the public he saw on the road

முட்டுக்காடு முதல் மாமல்லபுரம் வரை அதிகாலையில் சைக்கிள் ஓட்டி அசத்திய மு.க.ஸ்டாலின்