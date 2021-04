மாநில செய்திகள்

குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய அரசு ஊழியரை இடமாற்றம் செய்ததை களங்கப்படுத்தியதாக கூற முடியாது ஐகோர்ட்டு கருத்து + "||" + Transfer of Government Employee It cannot be said to be tainted HighCourt opinion

குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய அரசு ஊழியரை இடமாற்றம் செய்ததை களங்கப்படுத்தியதாக கூற முடியாது ஐகோர்ட்டு கருத்து