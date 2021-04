மாநில செய்திகள்

விதிகளை மீறியவர்களிடம் ரூ.18 கோடி அபராதம்: தகுதியான அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் - தமிழக அரசு வேண்டுகோள் + "||" + To those who break the rules A fine of Rs 18 crore Everyone who qualifies Government of Tamil Nadu requests to be vaccinated against corona

விதிகளை மீறியவர்களிடம் ரூ.18 கோடி அபராதம்: தகுதியான அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் - தமிழக அரசு வேண்டுகோள்