மாநில செய்திகள்

தமிழ்ப்புத்தாண்டையொட்டி பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு விதிப்பு + "||" + Strict restrictions on devotees at Pillaiyarpatti Ganesha temple on the occasion of Tamil New Year

தமிழ்ப்புத்தாண்டையொட்டி பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு விதிப்பு