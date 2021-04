மாநில செய்திகள்

கொடைக்கானல் அருகே பாரம்பரிய முறைப்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட “கிராமத்து ராஜா” + "||" + According to the traditional system near Kodaikanal Elected “Village King”

கொடைக்கானல் அருகே பாரம்பரிய முறைப்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட “கிராமத்து ராஜா”