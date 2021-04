மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத வகையில், தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை நெருங்கியது + "||" + The daily corona cases is close to 8,000, the highest ever in Tamil Nadu

