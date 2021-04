மாநில செய்திகள்

45 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்திட நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் உத்தரவு + "||" + Vaccination for all over 45 years of age - Order of the Director of Health department

45 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்திட நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் உத்தரவு