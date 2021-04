மாநில செய்திகள்

சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு போன்று பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வை ஒத்திவைக்க வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The Plus-2 general examination should be postponed as per the CBSE examination; Dr Ramadass

சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு போன்று பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வை ஒத்திவைக்க வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்