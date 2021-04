மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு விரைந்து அனுமதி வழங்க வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி வலியுறுத்தல் + "||" + Vaccine manufacturers should be given permission soon - KS Alagiri insists

தடுப்பூசி தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு விரைந்து அனுமதி வழங்க வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி வலியுறுத்தல்