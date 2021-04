மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் பேரில் போலி வங்கிக்கணக்கு தொடங்கி ரூ.1¾ கோடி மோசடி 3 பேர் கைது + "||" + Chief Minister In the name of the Medicare plan Fake bank account Fraud 3 arrested

முதல்-அமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் பேரில் போலி வங்கிக்கணக்கு தொடங்கி ரூ.1¾ கோடி மோசடி 3 பேர் கைது