மாநில செய்திகள்

எந்த மாற்றமும் கிடையாது என்று அறிவித்து, சாலைகள் பெயர் மாற்ற சர்ச்சையை முடிக்க வேண்டும்; ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தல் + "||" + Declare that there will be no change and end the controversy of renaming the roads; P. Chidambaram insisted

எந்த மாற்றமும் கிடையாது என்று அறிவித்து, சாலைகள் பெயர் மாற்ற சர்ச்சையை முடிக்க வேண்டும்; ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தல்