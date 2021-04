மாநில செய்திகள்

விவேக் அவர்களை எப்படிப் போற்றினாலும் அது குறைவாகத் தான் இருக்கும் - ஹர்பஜன் சிங் + "||" + No matter how much we praise Vivek, it will be less - Harbhajan Singh

விவேக் அவர்களை எப்படிப் போற்றினாலும் அது குறைவாகத் தான் இருக்கும் - ஹர்பஜன் சிங்