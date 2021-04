மாநில செய்திகள்

சென்னையில் முககவசம் அணியாதவர்கள் மீது போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை;ரூ.17¾ லட்சம் அபராதம் வசூல் + "||" + Police action on not wearing mask in Chennai; Case against 8,901 so far; Rs 17 lakh fine collected

சென்னையில் முககவசம் அணியாதவர்கள் மீது போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை;ரூ.17¾ லட்சம் அபராதம் வசூல்