மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பால் போலீஸ், தீயணைப்பு வீரர் பணிக்கான உடல் தகுதித்தேர்வு ஒத்திவைப்பு + "||" + By the increase of the corona For police and firefighter missions Postponement of physical fitness

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பால் போலீஸ், தீயணைப்பு வீரர் பணிக்கான உடல் தகுதித்தேர்வு ஒத்திவைப்பு