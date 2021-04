மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திற்கு அதிகளவில் கொரோனா தடுப்பூசி வழங்குமாறு பிரதமர் மோடிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + MK Stalin's letter to Prime Minister Modi to provide more corona vaccine to Tamil Nadu

