மாநில செய்திகள்

வேலூர்: பட்டாசு கடையில் நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில் சிக்கி 2 குழந்தைகள் உள்பட 3 பேர் பலி + "||" + Vellore: Three people, including two children, were killed in an explosion at a firecracker shop in Vellore

வேலூர்: பட்டாசு கடையில் நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில் சிக்கி 2 குழந்தைகள் உள்பட 3 பேர் பலி