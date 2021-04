மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்படாது: ஆனால் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்படும் - சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் + "||" + Full curfew will not be enforced: but restrictions will be tightened - Chennai Corporation Commissioner Prakash

