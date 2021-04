மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை விரட்டுவதற்கு ஊரடங்கு விதிகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும்; பொதுமக்களுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் + "||" + Curfew rules must be fully complied with to drive out the corona; Dr. Ramadass appeal to the public

கொரோனாவை விரட்டுவதற்கு ஊரடங்கு விதிகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும்; பொதுமக்களுக்கு டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள்