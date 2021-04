மாநில செய்திகள்

வேலூரில் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா நோயாளிகள் உள்பட 7 பேர் பலி ‘‘ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையே காரணம்’’ என உறவினர்கள் புகார் + "||" + In Vellore At the Government Medical College Hospital Seven people died, including corona patients

