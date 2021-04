மாநில செய்திகள்

22 மாவட்டங்களில் 4 டிகிரி வரை இன்று வெயில் அதிகரிக்க வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + The Meteorological Department reported that the sun is likely to increase to 4 degrees today in 22 districts

