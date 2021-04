மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு: அனைத்து கட்சிகளுடன் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆலோசனை + "||" + Corona infection protection during vote count: Chief Electoral Officer consultation with all parties

வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு: அனைத்து கட்சிகளுடன் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஆலோசனை