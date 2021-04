மாநில செய்திகள்

தடுப்புகள் கொண்டு அடைப்பு: கடற்கரைகளுக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு தடை போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Barricades with barricades: Intensive surveillance by the police prohibiting the public from going to the beaches

தடுப்புகள் கொண்டு அடைப்பு: கடற்கரைகளுக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு தடை போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு