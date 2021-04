மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு 6 லட்சம் கோவிஷீல்டு டோஸ்கள் விமானத்தில் வந்தன தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு இல்லை + "||" + There is no shortage of vaccines for 6 lakh cow shield doses that came to Tamil Nadu by air

