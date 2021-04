மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் ஆட்சியாளர்கள் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது கமல்ஹாசன் அறிக்கை + "||" + The rulers should not be negligent in controlling the corona Kamal Haasan statement

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் ஆட்சியாளர்கள் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது கமல்ஹாசன் அறிக்கை