மாநில செய்திகள்

20 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி: கோவில்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருமணம் நடத்த அனுமதி அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Permission for 20 people only: Permission to hold weddings on Sundays in temples is informed by the Treasury officials

20 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி: கோவில்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருமணம் நடத்த அனுமதி அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் தகவல்