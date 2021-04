மாநில செய்திகள்

சென்னையில் உற்பத்தியான 45 டன் ஆக்சிஜனை ஆந்திரா, தெலுங்கானாவுக்கு அனுப்பிய மத்திய அரசு + "||" + The Central Government has sent 45 tonnes of oxygen produced in Chennai to Andhra Pradesh and Telangana

சென்னையில் உற்பத்தியான 45 டன் ஆக்சிஜனை ஆந்திரா, தெலுங்கானாவுக்கு அனுப்பிய மத்திய அரசு