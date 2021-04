கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி மே 2-ந் தேதி திட்டமிட்டபடி வாக்கு எண்ணிக்கை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி உறுதி

மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி மே 2-ந் தேதி திட்டமிட்டபடி வாக்கு எண்ணிக்கை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி உறுதி + "||" + The Chief Electoral Officer confirmed the counting of votes as scheduled on May 2 following the corona prevention measures

