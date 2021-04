மாநில செய்திகள்

உரிமையாளருக்கு சிறை தண்டனை: ஆம்னி பஸ்களில் பதிவுச்சான்றை மீறி மாற்றம் செய்தால் நடவடிக்கை + "||" + Imprisonment for the owner: Action if the registration certificate on Omni buses is violated

உரிமையாளருக்கு சிறை தண்டனை: ஆம்னி பஸ்களில் பதிவுச்சான்றை மீறி மாற்றம் செய்தால் நடவடிக்கை