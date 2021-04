மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு விதிகளை தீவிரமாக அமல்படுத்த வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court directed the Tamil Nadu government to strictly enforce the corona prevention rules

கொரோனா தடுப்பு விதிகளை தீவிரமாக அமல்படுத்த வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு