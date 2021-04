மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக ஆக்சிஜன் குழாய்கள், சிலிண்டர் அறைகள் அமைக்க ரூ.135 கோடி ஒதுக்கீடு தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu allocates Rs 135 crore for construction of oxygen pipes and cylinder chambers for corona infection prevention

