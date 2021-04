மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா கவனிப்பு மைய எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும் கலெக்டர்களுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu instructs collectors to increase the number of corona care centers in Tamil Nadu

