மாநில செய்திகள்

2-வது தவணை கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + MK Stalin, who was vaccinated with the 2nd installment corona

2-வது தவணை கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின்