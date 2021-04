மாநில செய்திகள்

முன்னுரிமை அடிப்படையில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 1-ந்தேதி முதல் இலவச தடுப்பூசி முகாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Government of Tamil Nadu announces first free vaccination camp for those above 18 years of age on priority basis from 1st

முன்னுரிமை அடிப்படையில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு 1-ந்தேதி முதல் இலவச தடுப்பூசி முகாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு