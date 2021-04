மாநில செய்திகள்

வேலை பார்த்த நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.91 லட்சம் நகைகள் திருடிய மேலாளர் கைது + "||" + Manager arrested for stealing Rs 91 lakh worth of jewelery from a financial institution where he worked

வேலை பார்த்த நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.91 லட்சம் நகைகள் திருடிய மேலாளர் கைது