மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசு ஊழியர்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டது யார்-யார்? துறை ரீதியாக விவரம் சேகரிப்பு + "||" + Who among these vaccinated Tamil Nadu government employees? Departmental data collection

தமிழக அரசு ஊழியர்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டது யார்-யார்? துறை ரீதியாக விவரம் சேகரிப்பு