மாநில செய்திகள்

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை போக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல் + "||" + Vijayakand urges to take necessary steps to alleviate oxygen deficiency

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை போக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்