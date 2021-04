மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டிற்கு 20 லட்சம் டோஸ் தடுப்பூசியை முன்கூட்டியே அனுப்ப வேண்டும் பிரதமருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் + "||" + Edappadi Palanisamy's letter to the Prime Minister to send 20 lakh dose of vaccine to Tamil Nadu in advance

தமிழ்நாட்டிற்கு 20 லட்சம் டோஸ் தடுப்பூசியை முன்கூட்டியே அனுப்ப வேண்டும் பிரதமருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம்