மாநில செய்திகள்

பஸ்களில் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்ட பயணிகள் + "||" + Many of the passengers left on buses to their hometowns yesterday due to the full curfew today.

பஸ்களில் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்ட பயணிகள்