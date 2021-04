மாநில செய்திகள்

தேசிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிரான போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் கே.பாலகிருஷ்ணன் அறிக்கை + "||" + K. Balakrishnan statement that we will continue the struggle against the national education policy

தேசிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிரான போராட்டத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம் கே.பாலகிருஷ்ணன் அறிக்கை