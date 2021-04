மாநில செய்திகள்

அரசு உத்தரவுகளை பின்பற்றி கொரோனா ஒழிப்பு பணியில் இளைஞர்கள் முன்னுதாரணமாக செயல்பட வேண்டும் + "||" + The youth should follow the orders of the government and set an example in the task of corona eradication

