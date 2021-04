மாநில செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு அமலில் இருந்தாலும் கோவில்கள் முன்பு அவசர அவசரமாக அரங்கேறிய திருமணங்கள் + "||" + Weddings that were staged in a hurry before the temples despite the full curfew

முழு ஊரடங்கு அமலில் இருந்தாலும் கோவில்கள் முன்பு அவசர அவசரமாக அரங்கேறிய திருமணங்கள்