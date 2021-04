மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 7 மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் முழு ஊரடங்கு தமிழக சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + After 7 months of controlling the corona, the entire curved Tamil Nadu roads were again deserted

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 7 மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் முழு ஊரடங்கு தமிழக சாலைகள் வெறிச்சோடின