மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கையை முன்னிட்டு தமிழகம், புதுச்சேரியில் மே 1, 2-ந் தேதிகளில் பொது ஊரடங்கு பரிசீலனை செய்ய ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Tamil Nadu, Pondicherry to hold public curfew on May 1, 2

