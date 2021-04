மாநில செய்திகள்

கள்ளத்தனமாக ஆலையை திறக்க முயற்சி எக்காரணத்தைக்கொண்டும், ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இயக்க அனுமதிக்கக்கூடாது வைகோ வலியுறுத்தல் + "||" + Waiko insists Sterlite plant should not be allowed to operate for any reason trying to open plant illegally

கள்ளத்தனமாக ஆலையை திறக்க முயற்சி எக்காரணத்தைக்கொண்டும், ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இயக்க அனுமதிக்கக்கூடாது வைகோ வலியுறுத்தல்