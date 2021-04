மாநில செய்திகள்

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ‘ரெம்டெசிவிர்’ மருந்து விற்பனை பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாங்கி சென்றனர் + "||" + The public was waiting in long queues to buy and sell ‘Remdecivir’ at the Lower Government Hospital

