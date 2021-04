மாநில செய்திகள்

ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை 2 வாரத்துக்குள் தொடங்க வேதாந்தா நிறுவனம் திட்டம் 1,000 டன் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு + "||" + Vedanta plans to produce 1,000 tonnes of oxygen production within 2 weeks

ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை 2 வாரத்துக்குள் தொடங்க வேதாந்தா நிறுவனம் திட்டம் 1,000 டன் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு